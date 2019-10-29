В метрополитене скептически смотрят на идею оплаты проезда пустой тарой

Рожденное в недрах правительства предложение протестировать новую альтернативную систему оплаты проезда в подземном транспорте нашло сдержанный отклик у руководства петербургского метрополитена. Установка специальных автоматов (фандоматов), которые вместо денег принимали бы пустые жестяные банки и стеклянные бутылки, на сегодняшний день не совместима с некоторыми инструкциями.

"Идею установки фандоматов в метро будет сложно реализовать из-за требований безопасности. По требованию транспортной безопасности даже урн на станциях нет", - цитирует пресс-службу подземки РИА "Новости".

В 2018 году в метрополитене также официально комментировали идею размещения общественных туалетов на станциях, которая давно занимает политиков и общественных деятелей. Мешают сделать это, в свою очередь, санитарно-эпидемиологические нормы, не позволяющие законным образом встроить уборные в вестибюли. Кроме того, велик риск, что станции чаще прежнего будут вынужденно закрываться на перерыв, ввиду проблем с канализацией.