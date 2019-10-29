Активистке Бакан не удалось отменить пересчитанные результаты выборов в МО № 21

Калининский районный суд Петербурга не стал удовлетворять иск общественной активистки и экс-кандидатки в муниципальные депутаты МО № 21 Марианны Бакан об отмене результатов выборов на нескольких избирательных участках. Об этом ЗАКС.Ру сообщила сама истец.

По словам Бакан, из шести первичных протоколов от 9 сентября следовало, что она заняла второе место на выборах по 57-му округу с результатом 840 голосов. 10 сентября она случайно узнала о пересчете голосов за 20 минут до его начала.

После повторного подсчета результаты Бакан изменились: она сместилась со второго места на седьмое и не прошла в совет.

- Суд не стал просматривать видео и слушать наблюдателей. Мы проиграли, результаты не изменили, - заявила истец.

Она намерена обжаловать решение первой инстанции в Горсуде и, если потребуется, дойти до Европейского суда по правам человека.

Ранее депутат ЗакСа от «Справедливой России» Надежда Тихонова предположила, что перед вторым подсчетом голосов в 57-м округе бюллетени могли быть заменены.

Напомним, в шестом созыве совета МО № 21 «Единая Россия» получила 12 мест, «Справедливая Россия» - 8, однако один эсер от мандата вскоре отказался. Муниципалитет, как и в предыдущие годы возглавила единоросс Валентина Костина.

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