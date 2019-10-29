Новый глава СПЧ Фадеев пришел на акцию памяти политзаключенных

Ставшая традиционной акция "Возвращение имен", проводимая правозащитным обществом "Мемориал", состоялась в 13 раз на Лубянской площади в Москве, у Соловецкого камня.

Акцию посетил председатель обновленного Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев. В кратком интервью "Эху Москвы" он отказался находить хоть что-либо общее между сталинскими политическими репрессиями 1930-х годов и преследованием оппозиционно настроенной части общества, наглядно демонстрируемым как минимум с июля 2019 года.

Формат акции предусматривает выход людей к микрофону и озвучивание имен людей, безвинно осужденных во времена "большого террора". Многие называют собственных родственников.

По оценкам журналистов, мероприятие в этот раз собрало несколько сотен человек.