В Красном селе в очередной раз не смогли выбрать главу

На заседании местного совета МО "Красное село" вечером 29 октября вновь не удалось избрать главу муниципалитета, сообщила на своей странице "ВКонтакте" депутат-самовыдвиженец Ольга Воронина.

Избравшиеся от "Единой России" мундепы Юрий Голдов и Евгений Мареев получили по 5 голосов.

По словам Ворониной, на заседании присутствовал глава Красносельского района Олег Фадеенко, который призвал всех депутатов к согласию и взаимопониманию.

Воронина также отметила, что в совете до сих пор не выбраны ревизионная комиссия, комиссия по благоустройству, комиссия по культуре и спорту, и он не может начать полноценно работать.

Сергей Еремеев