Мосгорсуд объяснил возврат дела "Седьмой студии" на новое рассмотрение

Каких-либо документарных преград для повторного рассмотрения дела "Седьмой студии" в суде нет, так как следствие предъявило обвинение Кириллу Серебренникову и другим фигурантам в том объёме, в котором самостоятельно посчитало его доказанным. Такая трактовка изложена в постановлении горсуда Москвы, который по просьбе прокурора отменил постановление суда первичной инстанции о возврате дела прокурорам, уведомляет "Интерфакс".

В документе отмечается, что изначально суд не привел "убедительных доводов в подтверждение вывода о том, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями", а также не указал, из-за каких конкретно нарушений он не может вынести приговор.

В то же время органы предварительного расследования при предъявлении обвинения фигурантам дела описали "способ совершения преступления, время, место, обстоятельства, мотивы и цели, а также роль каждого из соучастников в том виде и в том объеме, как было ими установлено, исходя из имевшихся у них доказательств".

Мосгорсуд полагает, что обвинительное заключение "содержит тот объем предъявленного обвинения, который органы предварительного расследования посчитали в данном случае доказанным".

"При таких обстоятельствах принятое судом первой инстанции решение о возвращении дела прокурору нельзя признать законным и обоснованным", - констатировали в суде.

Напомним, Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело в прокуратуру 11 сентября из-за многочисленных ошибок в обвинительном заключении. Тогда же суд отменил меры пресечения фигурантам дела – режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому и другим. На тот момент они находились под подпиской о невыезде.

Сотрудников "Седьмой студии" обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины Серебренников не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра Нина Масляева, заключившая сделку со следствием. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект "Платформа".

Последняя проведенная по делу финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта "Платформа" составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат превысила 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.