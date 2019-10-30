Беглов только с третьего раза выговорил "75-летие Победы"

Представляя в региональном парламенте проект бюджета Петербурга на 2020 год, губернатор Александр Беглов рассказал о единовременных выплатах ветеранам в честь юбилея Победы, но слово "семидесятипятилетие" смог выговорить только с третьего раза.

Также главе города не сразу дались слова "ассигнования" и "инфраструктура".

Губернатор отметил, что новый бюджет получился социальным. В нем, в частности, предусмотрено выделение средств на организацию бесплатного проезда в электричках для пенсионеров и других льготников, доплаты к пенсиям всем блокадникам, выплаты молодым мамам и классным руководителям. Все это Беглов обещал в ходе своей предвыборной кампании.

В целом доходы в городскую казну запланированы на уровне 664,7 млрд рублей, расходы - 701,4 млрд рублей. Беглов подчеркнул, что расходная часть впервые превысила отметку в 700 млрд.

Дефицит должен составить 36,7 млрд рублей. Это на 1,9 млрд меньше, чем запланировано по итогам 2019 года.

Сергей Еремеев

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