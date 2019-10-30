Суд заочно арестовал покинувшего РФ фигуранта "московского дела" Губайдулина

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал на 2 месяца фигуранта "московского дела" Айдара Губайдулина, покинувшего пределы России, информирует "МБХ медиа".

Ранее молодого человека объявили в международный розыск. Мера пресечения вступит в законную силу при задержании Губайдулина или его экстрадиции в Россию.

Напомним, юноша уехал из России в октябре. Его обвиняют в том, что на акции протеста 27 июля в Москве он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Губайдулин не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо травм.

Дело вернули в прокуратуру, Губайдулина отпустили из СИЗО. Затем ему предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти). После отъезда из России следователи допросили мать и брата Губайдулина.