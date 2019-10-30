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11:15

Батанов пообещал обсудить рост цен на общественный транспорт с депутатами

фото ЗакС политика Батанов пообещал обсудить рост цен на общественный транспорт с депутатами

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов заявил, что городское правительство примет окончательное решение о стоимости платы за проезд в общественном транспорте в 2020 году ко второму чтению регионального бюджета.

Отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского, заместитель губернатора напомнил, что цены на проезд не поднимались с 2017 года. По его словам, если не соглашаться на увеличение платы за проезд, то придется выделять дополнительные субсидии транспортным перевозчикам.

В настоящей редакции проекта бюджета эти субсидии запланированы на уровне 46 млрд рублей. Ожидается, что плата за проезд при этом увеличится на 5 рублей.

Батанов пообещал, что перед вторым чтением чиновники Смольного обсудят свое решение о росте платы за проезд с депутатами.

Вишневский сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что накануне беседовал с заместителями председателя комитета по транспорту Валерием Молодцом и Владимиром Реуновым. Чиновники, по его словам, признали, что, согласно текущей редакции бюджета, будут вынуждены поднять плату за наземный общественный транспорт на 10 рублей, а на метро - на 15 рублей.

Сергей Еремеев


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