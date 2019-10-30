Шульман: В том, что касается международных долгов, РФ - идеальное государство

Оттолкнувшись от темы списания крупных долгов Россией африканским странам, политолог Екатерина Шульман попыталась максимально трезво обрисовать облик России, ее имидж в контексте международных отношений. Приступив к этому занятию, она сразу дала понять, что граждане склонны недооценивать репутацию своего государства, порой ошибочно приписывая ему репутацию некоего изгоя. То, как руководство страны обращается с деньгами, уверяет специалист, фактически говорит об обратном.

"С точки зрения международных отношений РФ представляет собой идеальный политический режим, просто идеальный. Она платит свои долги. Мы выплатили советские долги, мы выплатили большую часть российских долгов. Она прощает долги другим. И вкладывается своими резервами в ценные бумаги иностранных государств — это на официальном уровне", - заметила она в авторской радиопрограмме.

Что касается уровня неофициального, то отечественные бизнесмены, напомнила ученый, склонны к вывозу хоть сколько-нибудь значимых накоплений за рубеж, что дополнительно подкрепляет ее главный тезис. Ничего противоположного, в сущности, она и не наблюдает, кроме внешнеполитической пропагандистской риторики, транслируемой через федеральные телеканалы. Но это, в ее представлении, служит скорее декорацией для оформления поступков, описанных выше.

"Когда вам говорят, что некие внешние силы страстно мечтают поменять российский режим на какой-то более удобный, задайте себе вопрос: какой режим может быть более удобен? Чем может РФ повредить или помешать кому бы то ни было во внешнем мире? Тем, что Мария Захарова что-то не то сказала?", - иронично вопросила Шульман.

По мнению доцента РАНХиГС, "все нас должны холить и лелеять" за примерное и выгодное для мировых партнеров поведение.

Напомним, что в октябре президент Владимир Путин, собрав на специальном саммите в Сочи глав всех африканских государств, под их аплодисменты объявил о том, что Россия простила им 20 млрд долларов долгов и собирается вкладываться в перспективный континент в дальнейшем.