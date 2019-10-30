Пивоваров: В нормальном обществе апологеты Сталина недопустимы

По случаю акции памяти советских политзаключенных "Возвращение имен", прошедшей на Лубянской площади в Москве, о своем отношении к событиям "большого террора" 1937-38 годов и своих строгих политических принципах напомнил петербургский политик, координатор общественного движения "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров. Даже на муниципальном уровне для него важно восприятие тем или иным депутатом, а также кандидатом в депутаты сталинской внутренней политики.

"Люди, которых мы поддерживаем, могут быть немножко левыми, немножко правыми, могут быть либералами, но есть принципиальные вещи, которые мы не допускаем, есть ценз определенных идей. Если человек оправдывает фигуру Сталина, то он недопустим в нормальное общество", - высказался он в эфире радиостанции "Свобода".

По мнению Пивоварова, власть время от времени прямо или опосредованно защищает фигуру Иосифа Сталина от критики и насмешек, потому что этот архетип ей еще может пригодиться и отчасти пригождается уже сегодня: культ некоего сильного лидера - эффективное средство воздействия на умы.

Акция "Возвращение имен", в тринадцатый раз проведенная правозащитным обществом "Мемориал", собрала несколько сотен человек. В их рядах оказался противник "несанкционированного" уличного активизма, новый председатель СПЧ Валерий Фадеев.

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