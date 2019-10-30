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11:53

Пивоваров: В нормальном обществе апологеты Сталина недопустимы

фото ЗакС политика Пивоваров: В нормальном обществе апологеты Сталина недопустимы

По случаю акции памяти советских политзаключенных "Возвращение имен", прошедшей на Лубянской площади в Москве, о своем отношении к событиям "большого террора" 1937-38 годов и своих строгих политических принципах напомнил петербургский политик, координатор общественного движения "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров. Даже на муниципальном уровне для него важно восприятие тем или иным депутатом, а также кандидатом в депутаты сталинской внутренней политики.

"Люди, которых мы поддерживаем, могут быть немножко левыми, немножко правыми, могут быть либералами, но есть принципиальные вещи, которые мы не допускаем, есть ценз определенных идей. Если человек оправдывает фигуру Сталина, то он недопустим в нормальное общество", - высказался он в эфире радиостанции "Свобода".

По мнению Пивоварова, власть время от времени прямо или опосредованно защищает фигуру Иосифа Сталина от критики и насмешек, потому что этот архетип ей еще может пригодиться и отчасти пригождается уже сегодня: культ некоего сильного лидера - эффективное средство воздействия на умы.

Акция "Возвращение имен", в тринадцатый раз проведенная правозащитным обществом "Мемориал", собрала несколько сотен человек. В их рядах оказался противник "несанкционированного" уличного активизма, новый председатель СПЧ Валерий Фадеев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:52    
Джугашвили, уверовавший, благодаря окружающим льстецам, в собственную "гениальность", совершил "геополитический" просчёт, отступив от ленинского курса открытой дипломатии, без аннексий и разделов империалистических сфер влияния. Своим сговором с Гитлером, он дал ему возможность подобрать под военную машину Германии всю Европу, кроме Англии, передвинул Красную армию с укреплённых оборонительных рубежей, ослабил боевую готовность в войсках своими репрессиями "паникёров и английских шпионов" и сдал за 1941 год вдвое большую территорию страны, чем царь за 3,5 года Первой мировой войны. А что ещё ждать от бывшего семинариста, осведомителя охранки, грабителя и убийцы?!

15:22    
Да, ВЕЛИКИЙ Сталин по сути без единого выстрела и потерь вернул Отечеству огромнейшую территорию с миллионами людей, а потом ещё вернул, и ещё, а в 1991 году национал-предатели всё просрали, мрази! Тем более никакой дружбы между СССР и Германией не было, так как они яростно ненавидели друг друга и публично мечтали об уничтожении идеологического противника! Был только выгодный геополитический расчёт(!!!!!!!!!!!), чем-то похожий на сегодняшнюю ситуацию России с Турцией по Сирии...

15:06    
14:47 "...земли бывшей Польши стали ничейные" говорите? А как же первые защитники Брестской крепости? Польские военные, которые с 14 по 18 сентября 1939 года оборонялись в ней от немцев? Правда, уже 22 сентября состоялась торжественная передача Бреста от вермахта Красной армии (в соответствии с границами из приложений к Договору Молотова-Риббентропа), совместный большевистско-нацистский парад и церемония смены флагов. На трибуне выступали командующий XIX моторизованным корпусом Вермахта генерал Гейнц Гудериан и командующий 29 отдельной танковой бригады Семен Кривошеин.

14:47    
14:28. СССР не оккупировал Польшу, в возвращал свои территории, утраченные по Брестскому договору, как и Прибалтику позднее! Тем более к середине сентября Польши, как государства, не существовало, армия сдалась или разбежалась, а вся(!!!) власть сбежала в Англию... по сути восточные земли бывшей Польши стали ничейные... Да, когда Сталина в 1939г. окончательно кинули Англия  с Францией по созданию союза в борьбе с Гитлером, то Сталин принял ГЕНИАЛЬНОЕ решение по пакту с Германией, что разгромная ПОБЕДА над фашизмом в 1945г и подтвердила его правоту!!!!!

14:28    
14:08 Вечером, 28 ноября 1939 года, уже после совместной оккупации Польши и по результатам подписания между СССР и Германией Соглашения о границе и договора о дружбе, Молотов устроил большой банкет в честь Риббентропа. На нём Сталин представил главу ГПУ Лаврентия Берию Риббентропу лично, словами: "...Это - наш Гиммлер!".

14:08    
Сталин в 1937-1938г. почистил Россию от врагов построения ВЕЛИКОГО СССР, мощного в экономическом, военном, культурном плане социалистического государства в условиях резкого усиления фашизма в Европе! Очень многие видные политики Запада публично заявляли, что очищение страны в конце 30-х годов от ненавистников Советского союза во многом определило ПОБЕДУ СССР над фашизмом! И с их мнением можно согласиться! Правда почистил Сталин СССР мало, так как миллионы красноармейцев и офицеров добровольно сдались в плен, десятки миллионов советских граждан радостно с хлебом, солью, песнями и танцами встречали фашистов при взятии ими городов и сёл...Только 300(!!!) русских генералов были на службе у Гитлера, ни один Власов, к сожалению...

13:51    
Сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, в Петербурге традиционно начали зачитывать длинные списки политических заключённых. Жители Петербурга могут присоединиться к акции в течение всего дня. С 12:00 до 20:00 – у Соловецкого камня на Троицкой площади, с 14:00 до 15:00 – на Левашовском мемориальном кладбище, с 15:00–17:30 – у нового здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, с 17:00 до 19:00 – у стен Феодоровского собора, с 17:00 до 19:00 – у памятника Ф. М. Достоевскому, с 17:00 до 18:30 – у римско-католической базилики св. Екатерины, с 18:30 до 21:30 – в саду Фонтанного дома у Музея Ахматовой.

12:55    
12:10, 12:18, 12:36, 12:41 - бедненький, как тебе плохо: несёт и несёт...

12:41    
И это либерал???! Да что Пивоваров знает о либерализме? Он чистейший представитель тоталитарной секты!

12:36    
12:10. Прозападным мразям, вроде Пивоварова, совершенно не нужна ВЕЛИКАЯ Россия, им главное, чтобы по всей России-американской подстилке развевались флаги ЛГБТ и колонны гомосеков двигались на марше

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