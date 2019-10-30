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12:02

"Проект голодного пайка”: Оппозиция раскритиковала бюджет Петербурга на 2020 год

фото ЗакС политика "Проект голодного пайка”: Оппозиция раскритиковала бюджет Петербурга на 2020 год

Петербургский парламент в среду, 30 октября, утвердил в первом чтении проект бюджета на 2020 год. Документ представил губернатор Александр Беглов.

Планы Смольного по городским расходам раскритиковали депутаты от "Яблока" и КПРФ.

Лидер петербургских коммунистов Ольга Ходунова назвала законопроект о бюджете "проектом голодного пайка" и "проектом обещаний". По ее словам, документ "усугубляет негативные тенденции снижения уровня жизни граждан". Особенно Ходуновой не понравилось, что в 2020 году планируется увеличение платы на капремонт, воду, свет и электричество.

"Яблочник" Борис Вишневский обратил внимание, что городские власти заявляют о необходимости увеличить платы на проезд в общественном транспорте, но при этом выделяют средства на содержание полиции и на погашение облигационного займа АО "ЗСД".

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев отметил, что в городе до сих пор не решены проблемы претендующих на социальное жилье очередников.

Представители всех фракций, в том числе "Единой России", Партии роста и ЛДПР, поддержавших документ, выразили обеспокоенность намеченной на 2020 год транспортной реформой.

За принятие законопроекта проголосовал 41 депутат, шесть - против, двое - воздержались.

Доходы в городскую казну запланированы на уровне 664,7 млрд рублей. В текущем году после корректировки доходная часть была равна примерно 666 млрд рублей. 

Дефицит бюджета в 2020 году должен составить 36,7 млрд рублей при расходной части в 701,4 млрд рублей. Это на 1,9 млрд меньше, чем запланировано по итогам 2019 года.

Тем не менее, в Смольном ожидают, что дефицит может увеличиться ко второму чтению. В текущей редакции, в частности, не учтены расходы, связанные с проведением транспортной реформы.

Сергей Еремеев


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