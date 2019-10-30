Покупателей имущества Петербурга обяжут выплачивать вознаграждения посредникам

Победители торгов на приобретение имущества Петербурга будут выплачивать сумму в размере 3% от сделки организациям, помогавшим городу вести продажу. Соответствующий законопроект в среду, 30 октября, приняло в первом чтении региональное Законодательное собрание.

По словам автора инициативы, единоросса Дениса Четырбока, система вознаграждений организациям-посредникам действует и сейчас, но новый закон сделает процедуру прозрачнее.

При приобретении через посредников земельных участков города сторонним организациям будет необходимо выплачивать 1% от суммы сделки.

Сергей Еремеев

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