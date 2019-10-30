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12:50

Макаров о междоусобицах единороссов: Сначала надо думать о Родине, а потом о себе

фото ЗакС политика Макаров о междоусобицах единороссов: Сначала надо думать о Родине, а потом о себе

Председатель петербургского парламента и лидер регионального отделения “Единой России” Вячеслав Макаров сообщил ЗАКС.Ру, что следит за ситуацией в муниципалитетах, где на должность главы претендует сразу по два депутата-единоросса. По его словам, возникающие “внутрипартийные дискуссии” не должны мешать каждодневной и терпеливой работе.

- Мы сейчас анализируем ситуацию и постараемся сделать так, чтобы она вошла в консолидированное русло и благополучно разрешилась, - заверил Макаров. 

Он добавил, что претенденты на должность глав муниципалитетов не должны забывать о чувстве ответственности к избирателям.

- Сначала надо думать о Родине, а потом о себе, - отметил спикер ЗакСа.

Напомним, накануне муниципальный совет МО “Красное Село” в очередной раз не смог выбрать главу из двух депутатов-единороссов. В совете до сих пор не выбраны ревизионная комиссия, комиссия по благоустройству, комиссия по культуре и спорту.

Сергей Еремеев


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