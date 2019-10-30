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12:57

Активисты Шиеса зовут на помощь подкрепление

фото ЗакС политика Активисты Шиеса зовут на помощь подкрепление

Дежурящие около железнодорожной станции Шиес экоактивисты объявили о "мобилизации" в связи с усилившимся на них давлением представителя застройщика и правоохранителей. В сообществе "Коалиция Стоп-Шиес" опубликовано воззвание ко всем неравнодушным россиянам с просьбой поддержать участников бессрочного протеста личным присутствием на местности.

"В связи с возросшей угрозой сноса лагеря активистов на станции «Шиес» в период с 1.11 по 15.11 объявляется усиление для предотвращения незаконных действий со стороны помойщиков и их пособников. <...> Каждая минута вашего промедления играет на руку мусорщиков", - говорится в тексте заявления.

Свою тревогу авторы объясняют имевшей место 29 октября конфискацией теплого вагончика, в котором обосновались активисты на посту "Переправа", и личных вещей, а также объявлением о том, что 1 ноября ожидается отключение света в близлежащих населенных пунктах. Защитники Шиеса предвещают новую атаку на занятый ими участок земли 1 ноября.

Борьба с мусорным полигоном в ненасильственной форме длится больше года. Вопреки массовому недовольству жителей Коми и Архангельской области строительство "экотехнопарка" и завоз топлива продолжаются. В последнее время бензовозы охраняются росгвардейцами.

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