Вишневский намерен вернуть “Сад на Неве” в ЗНОП через суд

Лидер фракции “Яблоко” в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский пообещал обратиться в суд, если губернатор Александр Беглов подпишет закон о выводе “Сада на Неве” из списка зон зеленых насаждений общего пользования.

- Я буду судиться вместе со своими коллегами, депутатами из муниципального образования “Смольнинское”, - сообщил Вишневский ЗАКС.Ру. - Буду оспаривать в городском суде этот закон, потому что он оспаривает другой закон “О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге”, который запрещает исключать участки из ЗНОП, если обеспеченность меньше норматива. В Центральном районе она меньше норматива.

Напомним, ранее ЗакС принял в целом законопроект, по которому “Сад на Неве” будет исключен из перечня ЗНОП. На его месте планируется начать строительство нового здания Верховного суда и жилья для судей. Вместо исключенной зоны депутаты включили в ЗНОП шесть новых. Вишневский заметил, что все они - озелененные полосы, а не рекреационные зоны.

Сергей Еремеев

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