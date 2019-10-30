В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете

На рассмотрение Государственной думы поступил проект закона, предполагающего введение уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств на просторах сети Интернет.

Инициативу внести справедливороссы Сергей Миронов, Олег Нилов и Михаил Емельянов. Они предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей - 230.3 "Пропаганда наркотических средств", которая будет состоять из двух частей. В первой говорится о пропаганде и рекламе запрещенных веществ; нарушителю грозит срок от 2 до 5 лет лишения свободы. Вторая часть подразумевает совершение тех же действий, совершенных в интернете, и предполагает тюремный срок от 5 до 7 лет.

Под пропагандой и рекламой наркотиков имеется в виду информация, направленная на формирование нейтрального, терпимого или положительного отношения к запрещенным веществам.

Согласно действующему законодательству, на данный момент за рекламу наркотиков установлена административная ответственность, максимальная санкция по которой - штраф до пяти тысяч рублей.

Подготовить инициативу поручил Владимир Путин. Автор ряда других "запретительных" законопроектов - сенатор Андрей Клишас - уверен, что лиц, пропагандирующих употребление наркотиков, следует сажать на 15 лет.