Макаров призвал не “колыхать” и не “телебонить” по национальному и религиозному признакам

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров снова призвал петербуржцев не “колыхать” и не “телебонить” во время брифинга 30 октября.

В преддверии Дня народного единства председатель ЗакСа заявил, что высочайших побед Россия достигала, только когда была единой.

- В Петербурге проживает около 200 наций и народностей. И, не дай бог, кто-то попытается - это слово я уже употреблял - колыхнуть, подстрекать, телебонить, - отметил Макаров.

Он уточнил, что речь идет не только о межнациональной, но и о межконфессиональной вражде.

Макаров также вспомнил о распаде Российской империи и СССР, назвав политику Михаила Горбачева “безумством”.

Напомним, впервые спикер ЗакСа публично произнес слова “колыхать” и “телебонить” 2 октября, когда обрушился с парламентской трибуны с критикой на оппозицию.

Сергей Еремеев

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