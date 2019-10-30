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13:43

ЗакС утвердил размер фонда ОМС в Петербурге

фото ЗакС политика ЗакС утвердил размер фонда ОМС в Петербурге

Петербургское Законодательное собрание 30 октября приняло в первом чтении проект территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Объем доходов и расходов равен 118,9 млрд рублей. Доходная часть формируется в основном за счет субвенций от федерального фонда ОМС. На их долю в 2020 году запланировано 91,8 млрд рублей.  

Неналоговые поступления составят около 588 млн рублей. 1,3 млн рублей поступят в виде пожертвований от негосударственных организаций. 

На оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС направят 108,3 млрд рублей. Подушевой норматив на оказание бесплатной медпомощи составит 18 974 рубля. 

Не более 8,6 млрд рублей будет направлено на страховой запас фонда. Около 523 млн рублей планируется выделить на повышение квалификации медицинских работников, 1,4 млрд рублей - на финансирование расходов медорганизаций по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала. 

За принятие законопроекта проголосовали 46 депутатов, высказавшихся против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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