Депутаты петербургского Законодательного собрания установили себе выходные дни с 5 по 7 ноября. Инициатива принята 30 октября сразу в трех чтениях.
Таким образом, следующее заседание ЗакСа состоится 13 ноября.
Сергей Еремеев
|
Новости
|
13:50
ЗакС Петербурга не будет заседать 6 ноября
Депутаты петербургского Законодательного собрания установили себе выходные дни с 5 по 7 ноября. Инициатива принята 30 октября сразу в трех чтениях.
Таким образом, следующее заседание ЗакСа состоится 13 ноября.
Сергей Еремеев
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзени
Телеграм
|Обсуждение
|
Правила комментирования
Запрещается:
|