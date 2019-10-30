18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:00

"Призываю вас не бояться": Фигурант дела "Сети" Филинков в знак солидарности с политзеками объявил голодовку

фото ЗакС политика "Призываю вас не бояться": Фигурант дела "Сети" Филинков в знак солидарности с политзеками объявил голодовку

Фигурант уголовного разбирательства по делу "Сети" (запрещенной в РФ террористической организации) Виктор Филинков в знак солидарности со всеми политическими заключенными объявил голодовку. О намерении он известил в письме, которое опубликовано в сообществе Facebook "Rupression".

Напомним, сегодня, 30 октября, является Днем памяти жертв политических репрессий.

"Как и много лет назад, все решается по звонку сверху. Не работают суды, работают здесь силовики. Шестерки режима — режим образующие! Они едят нас, но пожрут завтра и себя — этот день им напоминание. Я призываю вас помнить о прошлом. Я призываю вас не быть в стороне сейчас. Я призываю вас никогда не бояться! Я возмущен действиями ФСБ, СК, прокуратуры, судов, благодаря которым Россия вернулась в прошлое: к репрессиям, политзаключенным, лжи и страху", - пишет Филинков.

Добавим, суды по делу "Сети" проходят на протяжении года параллельно в Петербурге и Пензе. На скамьях подсудимых – девять человек, задержанных ФСБ за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. В свою очередь обвиняемые утверждают, что играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу. Несколько фигурантов дела заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками.

Виктор Филинков в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы. Ранее, несмотря на вновь озвученные им факты, ни одна инстанция так и не организовала проверку.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19 октября, 16:00 Акция в поддержку фигурантов дела "Сети"* состоялась в Петербурге

8 октября, 14:44 Теплицкую и Косаревскую не взяли в новый состав ОНК

29 сентября, 16:12 "Ты сядешь следующим": У Гостиного двора пикетируют, требуя свободы для политзэков

9 сентября, 18:18 Петербургским фигурантам дела «Сети»* продлили арест до 11 декабря

6 сентября, 17:21 "Мемориал" признал политзаключенными фигурантов дела "Сети" Филинкова и Бояршинова

13 августа, 13:34 Фигурант дела «Сети»* Бояршинов женился в СИЗО

5 июля, 21:01 На выставку солидарности с фигурантами дела «Сети»* пришли полицейские

19 апреля, 19:11 Полиция искала петербургского фотографа из-за дел «Сети» и «Нового величия»

11 апреля, 12:30 ФССП объяснила нехватку мест на заседании по делу "Сети" "широким интересом среди СМИ"

9 апреля, 11:47 Изъятый в суде по делу “Сети” патрон оказался холостым


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:17    
Паскудников гнобят не за идеи, которые не нравятся власти. Это обычная ложь для не очень соображающих. Гнобят за ДЕЙСТВИЯ. Как только к недовольству властью начинает прибавляться разработка планов дестабилизации, подготовка "бойцов" к уличным беспорядкам, приобретение необходимых предметов и техники, призывы к выступлениям и т.п. - это уже не идеи, это действия, и за них в ЛЮБОЙ стране власть преследует жестоко, что очень верно. Я лично многим недоволен в действиях власти, но почему-то ни разу ко мне даже не подошёл ни один кгб-шник. Наверно, я не купленный провокатор.

14:38    
Политзаключённые - позор современной российской власти. И дело здесь не в идеологии. Политзаключённые, как и любые граждане, могут придерживаться разных идей. Но за политические взгляды сажать могут только трусы и подлецы, дорвавшиеся до власти. Долг каждого приличного человека сделать то, что в его силах и возможностях, для прекращения политических репрессий.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:17 Власти Москвы готовы потратить на двухгодичную уборку снега 2,3 млрд рублей

17:59 Муниципал: Единороссы хотят сместить Швеца с поста главы МО №72

17:46 Подозреваемого в изготовлении СВУ подростка перевели из СИЗО под домашний арест

17:39 В Центральном районе протестуют против сноса детской площадки в пользу бизнес-центра

17:21 Муниципал: Памфилова: Путин поручил Чайке разобраться с нарушениями на мунвыборах в Петербурге

16:58 Националистам удалось добиться разрешения на "Русский марш" в Москве

16:38 Суд продлил арест 11 фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

16:29 Участникам картельного сговора, проводившим праздники, оставили в силе многомиллионный штраф

16:15 В Архангельске у здания ФСБ задержали главу реготделения ПАРНАСа Щербачёва   1

15:53 На Двинской снесут старинный дом и заменят его десятиэтажкой   1

15:30 В Петербурге будет введен инвестиционный налоговый вычет

14:58 Новый глава СПЧ отметил недостаточность сведений о политических репрессиях в школьном курсе   5

14:50 Силовики задержали ещё одного нового фигуранта "московского дела"   4

14:30 В Петербурге продают квартиры, в которых Пушкин писал "Медного всадника" и "Капитанскую дочку"

14:28 По экономическим причинам закрылось израильское генконсульство   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru