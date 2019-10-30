ЦИК обязал Горизбирком привлечь «Наблюдателей Петербурга» и Шишлова к новому анализу мунвыборов

Центральная избирательная комиссия заслушала доклад Санкт-Петербургской избирательной комиссии об анализе нарушений на муниципальных выборах 2019 года. Обсуждение вопроса проходило на заседании Центризбиркома 30 октября.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что доклад не вызывает энтузиазма. По ее мнению, Горизбирком должен был провести более глубокий анализ и предоставить конкретику.

- Вы посмотрели, что там по составу комиссий? Правильно или неправильно, с точки зрения нашей компетенции, правоприменительной практики, были сформированы? Или там всё-таки где-то вы не доработали? Вы или кто-то? Кто были эти люди? Опять-таки, мы не просим, чтобы вы подменяли следственные органы. А кто были эти люди? Вот у нас целый альбом подготовили, фотографировали. Эти качки разного рода, которые создавали искусственные очереди, не пуская. Создавая такой «физический фильтр», чтобы не пустить реальных кандидатов для сдачи документов. Кто они? По чьему заказу они приходили? Что они там делали? Участки почему были закрыты? Бегали когда от нас председатели. Почему они были закрыты? Кто давал это указание?- поинтересовалась председатель ЦИК.

Она также заявила, что ГИК должен был проанализировать, какие обращения городской избирком направил в правоохранительные органы и насколько они были аргументированы. Член ЦИК Майя Гришина добавила, что обращений слишком мало. При этом поводов для них достаточно, считает Гришина.

Кроме того, Памфилова отметила, что Горизбирком не указал в своем анализе ряд избирательных комиссий муниципальных образований, по которым тоже были проблемы. В частности, она остановилась на ИКМО «Черная речка», которая не исполнила решения суда. Сейчас же председатель муниципальной комиссии Михаил Доброхотов исполняет обязанности главы администрации МО. Это следствие безобразий, считает Памфилова.

- В результате его (председателя ИКМО Михаила Доброхотова – прим ЗАКС.Ру) действий, во многом неправомерных, кто у нас избран? Пожалуйста, глава муниципального образования Артем Алексеевич Дорожков. И человек, который таким образом избран, назначает исполняющим обязанности того, благодаря кому он избран, - сообщила глава ЦИК.

Также она поинтересовалась, какие меры Горизбирком намерен принять по отношению к 12 ИКМО, чью работу признал неудовлетворительной. Памфилова заявила, что хороший анализ провел уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов и общественная организация «Наблюдатели Петербурга». Им необходимо сказать спасибо, считает председатель Центризбиркома. Теперь вместе с ними ГИК должен провести более глубокий анализ прошедших муниципальных выборов до 10 декабря, заявила Памфилова. Она добавила, что до 18 декабря вопрос снова будет обсуждаться на совместном заседании Центризбиркома и Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Напомним, на заседании 25 сентября председатель ЦИК Памфилова раскритиковала работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Она потребовала от ГИКа провести анализ муниципальной кампании и представить его выводы до 25 октября. Горизбирком представил результаты работы 24 октября. В своем решении ГИК отметил неудовлетворительную работу 16 ИКМО, заявил о намерении расформировать четыре муниципальных избиркома и предложил реформировать избирательное законодательство. Также петербургская комиссия пришла к выводу, что надо тщательнее подходить к рассмотрению жалоб, так как 16 решений по ним отменил ЦИК.

София Саттарова

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