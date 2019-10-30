По экономическим причинам закрылось израильское генконсульство

Генконсульство Израиля в Петербурге объявило о приостановке своей работы в связи с конфликтом, имеющим материальную подоплеку, о чем говорится на официальной странице в Facebook.

Таким образом консульство поддержало забастовку, которую накануне, 29 октября, начало посольство в Москве. Оба действия продиктованы взысканием налогов с представительских расходов дипломатов, на которое пошел израильский МИД.

"Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство. <...> сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам другого выбора. <...> Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Возобновление работы не планируется до того, как дипломатам не пойдут навстречу функционеры в их же собственном правительстве. Налогом обложили ту часть представительских расходов, которая не задокументирована квитанциями.