В Петербурге продают квартиры, в которых Пушкин писал "Медного всадника" и "Капитанскую дочку"

Частный собственник выставил на продажу две квартиры, в которых с 1834 по 1836 год жил поэт Александр Пушкин, информирует РБК. Цена вопроса - 55 млн рублей.

Отпускаемая с молотка жилплощадь музеем не является. Один лот включает в себя двухкомнатную и однокомнатную квартиры, расположенные на втором этаже дома по набережной Кутузова, 32. В них Пушкин писал "Медного всадника", "Капитанскую дочку", "Историю Пугачевского бунта", а также принимал Николая Гоголя, Василия Жуковского и Владимира Одоевского, поделился с РБК историк Леонид Кудзеевич.

Дом на набережной Кутузова возвели в 1816 году. С 1823-го он принадлежал офицеру лейб-гвардии Гусарского полка Силе Баташеву, который сдавал свои квартиры в аренду.

Свои "квадраты" Пушкин оплачивал вместе с проживавшими у него свояченицами - сестрами Гончаровыми. После 1836 года литератор вместе с семьей переехал в квартиру на набережной Мойки, 12.