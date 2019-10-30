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14:50

Силовики задержали ещё одного нового фигуранта "московского дела"

фото ЗакС политика Силовики задержали ещё одного нового фигуранта "московского дела"

Представители правоохранительных органов Москвы задержали еще одного фигуранта дела о "массовых беспорядках" 32-летнего Павла Новикова, подозреваемого в нападении на полицейского, информирует Baza. По сведениям издания, мужчину задержали накануне утром, после чего доставили на допрос в Следственный комитет, где продержали до двух часов ночи.

Следователи намереваются ходатайствовать об аресте Новикова, так как полагают, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей.

Напомним, 14 октября стало известно о появлении в "московском деле" новых фигурантов. В тот же день были задержаны Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай. На следующий - аналогичная участь постигла Александра Мыльникова. В отношении всех мужчин суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Позднее в Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что новые участники процесса содержатся в ИВС с грубыми нарушениями, например, в одних камерах с ранее судимыми гражданами.

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18:12    
16:00. "Прочитал"... сам написал - сам прочитал. Фейковая новость геббельсовско-сталинского последыша.

16:00    
15/28 Лучший случай для страны - восстановление советской 58-й статьи УК. Только надо проследить, чтобы к этой статье не примазывались отпетые уголовники, как это делается сейчас. Действительно репрессированных по политическим мотивам гораздо меньше общего числа, они действительно враги существующей власти и любая власть должна их уничтожать без жалости. Поминание их  в положительном смысле преступно. Прочитал, что вчера упоминали фамилию предателя Власова в списке жертв режима. Дальше некуда!  ПОЗОР! Остальная бОльшая часть репрессированных- настоящие уголовники, чей дом -тюрьма, но они и, главное, их наследники сейчас ловко пристроились к политическим. Власть почему-то из своих соображений их поощряет и даже даёт кое-какие привилегии.

15:28    
Очень правильные репрессии! Спасибо Путину за них! Всех бунтовщиков, подрывающих стабильность в России, НА НАРЫ, в лучшем для них случае!

15:11    
Путин лично ответственен за эти репрессии.

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