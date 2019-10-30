18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:58

Новый глава СПЧ отметил недостаточность сведений о политических репрессиях в школьном курсе

фото ЗакС политика Новый глава СПЧ отметил недостаточность сведений о политических репрессиях в школьном курсе

Назначенный в октябре председателем президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев, в чьей любви к правозащите солидарно сомневалась либеральная общественность, считает, что базовая школьная программа включает в себя недостаточное количество информации о политических репрессиях в российской истории.

"Формально "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына проходят. Он есть, но факультативно в школьной программе литературы. Руководство школы, педагоги могут побуждать читать эту книгу в школе, а могут - нет", - цитирует его рассуждения на заданную тему РИА "Новости".

В качестве одной из приоритетных задач для органа, который он возглавил, Фадеев назвал открытие и оцифровку архивов, в том числе относящихся к трагическим страницам советской истории 1930-х годов. Он также считает важным увековечивать память о жертвах репрессий в регионах.

Накануне Фадеев пришел к Соловецкому камню на Лубянской площади на акцию "Возвращение имен", где отличился высказыванием о несопоставимости репрессий сталинского времени и сегодняшних гонений на политических активистов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:16    
15:41 Так, вы бы, не стеснялись, сообщили: кто прочитал эти фамилии? Или вам дали новый темничек и поручение фейки раскидать?

15:45    
15-29 В КПРФ давно нет не только сталинистов, но и ленинцев. Бал правят капиталисты с умышленно извращённой под их потребности коммунистической идеологией, где два основных постулата - общественная собственность на основные средства производства и первичность материального над духовным - давно уничтожены. Если посмотреть ретроспективно, то большевики приложили руку к уничтожению великой Российской империи, способствовали развалу великого Советского Союза и подбираются к расшатыванию Российской Федерации. Ярые антироссийские силы под руководством и при оплате госдепом и жидами-пятиколонниками  состряпали "письмо 300", которое начали подписывать дажt члены КПРФ. Что это, как не предательство страны!

15:41    
Вчера у камня прозвучали фамилии казнённых генералов - предателей Власова, Трухина, Жиленкова и др. как жертв сталинских репрессий...

15:29    
Наши власти находятся в весьма сложном положении. С одной стороны, им не хочется давать дополнительные очки сталинистам из КПРФ, да и неохота ассоциировать себя в сознании народа с кровавыми кошмарами сталинщины, с другой - сами не прочь по-злоупотре[цензура]ть политическими репрессиями, но уже без коммунистического пафоса. Поэтому Фадеева послали читать к Соловецкому камню.

15:08    
Сталин - величайший правитель Отечества за всю его историю, сделавший благ больше для страны во всех сферах жизнедеятельности, чем все другие правители до и после него вместе взятые! Вот о чём в школах надо говорить и изучать достижения!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:17 Власти Москвы готовы потратить на двухгодичную уборку снега 2,3 млрд рублей

17:59 Муниципал: Единороссы хотят сместить Швеца с поста главы МО №72

17:46 Подозреваемого в изготовлении СВУ подростка перевели из СИЗО под домашний арест

17:39 В Центральном районе протестуют против сноса детской площадки в пользу бизнес-центра

17:21 Муниципал: Памфилова: Путин поручил Чайке разобраться с нарушениями на мунвыборах в Петербурге

16:58 Националистам удалось добиться разрешения на "Русский марш" в Москве

16:38 Суд продлил арест 11 фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

16:29 Участникам картельного сговора, проводившим праздники, оставили в силе многомиллионный штраф

16:15 В Архангельске у здания ФСБ задержали главу реготделения ПАРНАСа Щербачёва   1

15:53 На Двинской снесут старинный дом и заменят его десятиэтажкой   1

15:30 В Петербурге будет введен инвестиционный налоговый вычет

14:58 Новый глава СПЧ отметил недостаточность сведений о политических репрессиях в школьном курсе   5

14:50 Силовики задержали ещё одного нового фигуранта "московского дела"   4

14:30 В Петербурге продают квартиры, в которых Пушкин писал "Медного всадника" и "Капитанскую дочку"

14:28 По экономическим причинам закрылось израильское генконсульство   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru