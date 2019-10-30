На Двинской снесут старинный дом и заменят его десятиэтажкой

Дом в Кировском районе по адресу Двинская улица, 6, частично построенный в царской России, снесут для того, чтобы на его месте появилась современная жилая десятиэтажка, сообщает издание "Канонер".

Отмечается, что трудности юридического характера застройщику не грозят, поскольку по всем документам здание числится возведенным в 1963 году. Между тем, восточная часть появилась до революции, а дворовая - в 1920-е годы. Директор компании "А.Лен", разрабатывавшей проект нового сооружения, пребывает в уверенности, что дореволюционная часть дома на Двинской являет собой продукт более позднего времени.

Заказчик нового строительства - ООО "Атом". Изображение планируемой десятиэтажки и визуальный план размещения ее на местности пока общественности не представлены.