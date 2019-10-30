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17:21

Памфилова: Путин поручил Чайке разобраться с нарушениями на мунвыборах в Петербурге

фото ЗакС политика Памфилова: Путин поручил Чайке разобраться с нарушениями на мунвыборах в Петербурге

Глава государства поручил главе Генеральной прокуратуры Юрию Чайке организовать проверку обращений петербургских избиркомов в правоохранительные органы, связанные с нарушениями на муниципальных выборах, известила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что у ГИКа не получилось провести комплексный анализ допущенных нарушений. Более всего чиновницу разозлил тот факт, что Горизбирком вместо детального "разбора полетов" прислал 4 тысячи копий своих постановлений. 

"Нас в большей степени интересует, какие причины привели к этой ситуации, как формировались избирательные комиссии, кто были эти люди, качки, которые стояли в искусственных очередях, по чьему заказу они там были и что они там делали? По каким причинам и кто скрывал объявление выборов? Нас интересует, чем закончился каждый эпизод, почему был восстановлен или получил отказ каждый кандидат", - цитирует Znak.com вопросы, которыми задавалась Памфилова во время сегодняшнего заседания ЦИК.

Руководитель Центризбиркома отчиталась, что обо всём, что ей известно, она доложила Владимиру Путину, который и наказал Чайке "тщательно проверить и отреагировать на нашу озабоченность".

Также Памфилова поддержала намерение ГИК увеличить общее количество территориальных избирательных комиссий и уполномочить их заниматься в дальнейшем мунвыборами. Однако их составы, подчеркнула она, ни в коем случае не следует формировать из "дискредитировавшей себя массы". Предположительно, данное нововведение обойдется городскому бюджету в 490 млн рублей.

"Это гораздо дешевле, чем тратить миллиарды, которые утекают не во благо жителей Петербурга, а чтобы покупать нужных руководителей на муниципальном уровне и получать результат для тех руководителей, которые полностью дискредитировали себя", - подытожила Памфилова.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова требовала от Горизбиркома проанализировать прошедшую кампанию. Центризбирком признал работу ГИКа на муниципальных выборах неудовлетворительной.

В свою очередь Санкт-Петербургская избирательная комиссия провела анализ прошедших мунвыборов. Оказалось, что нарушения есть у комиссий всех уровней: у ИКМО, у ТИКов и у самого Горизбиркома. В итоге ГИК признал незаконным бездействие 16 ИКМО, решил расформировать четыре муниципальных избиркома и предложил изменить федеральное законодательство. К каким ещё выводам пришел Горизбирком - в материале ЗАКС.Ру

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