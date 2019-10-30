В Центральном районе протестуют против сноса детской площадки в пользу бизнес-центра

Активисты сообщества "Центральный район за комфортную среду обитания" негодуют из-за сноса детской площадки во дворах Кременчугской улицы, которая прилегала к новому бизнес-центру. Бизнес-центр, в свою очередь, встроен в жилой комплекс "Царская столица". Жители утверждают, что снести оборудование распорядился собственник участка в лице Северо-Западного таможенного управления ради того, чтобы здесь парковались офисные работники.

"Считаем это плевком в лицо жителей ЖК. Надемся, что таможенное управление одумается и вместо огораживания участка и превращением его в парковку займётся благоустройством территории, чтобы все жители радовались соседству", - говорится в посте.

Активистам также удалось узнать, что скоро они могут столкнуться с забором, огораживающим от них бизнес-центр. Поведение собственника земли они считают безответственным и асоциальным.

Фотография: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"

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