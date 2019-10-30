Подозреваемого в изготовлении СВУ подростка перевели из СИЗО под домашний арест

Городской суд Москвы перевел из следственного изолятора под домашний арест 15-летнего Кирилла Кузьминкина, которого задержали год назад по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), уведомил ТАСС адвокат Сергей Ашанин.

"Суд не стал продлевать срок стражу моему подзащитному, освободил его из СИЗО в зале суда и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 февраля", - поделился он.

В отношении Кузьминкина возбуждены дела по двум статьям УК РФ - о незаконном изготовлении оружия (ст. 223) и о приобретении, передаче, сбыте и хранении боеприпасов и его основных частей (ст. 222).

Предположительно, юноша общался с молодым человеком, который 31 октября 2018 года устроил самоподрыв в здании ФСБ в Архангельске. По версии следствия, подросток пронес самодельную бомбу, которая взорвалась на входе у металлоискателя. Подрывник погиб, пострадали три человека. По некоторым данным, молодой человек состоял в чате анархистов, где и сообщил о своих планах за несколько минут до взрыва. Возбуждено дело по статьям "Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов".