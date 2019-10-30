Россияне считают "достойным" весьма "скромный" размер пенсии

Жители России уверены, что для "достойного уровня жизни" на пенсии им будет хватать 40 тысяч рублей, которые по закону должно выплачивать государство. О запросах россиян стало известно благодаря последнему опросу, который провела компания Superjob.

Примечательно, но большинство респондентов-женщин предпочли довольствоваться "малым", назвав "достойной" пенсию в размере 37 тысяч рублей. В то же время представители сильного пола находят резонным "доход" в размере 42,1 тысяч рублей.

Наиболее высокие запросы на справедливое денежное обеспечение на старости продемонстрировали жители мегаполисов: например, москвичам необходимо не менее 43 тысяч рублей, а петербуржцам - 42 тысяч. Наименее притязательны обитатели Кирова (34,9 тысяч рублей), Набережных Челнов (34,7 тысячи рублей) и Ярославля (34,5 тысяч рублей).

Примечательно, но на государственную пенсию в качестве основного источника дохода надеются лишь 22% респондентов. Подавляющее большинство россиян в это не верят. 29% опрошенных полагают, что для них центровым источником заработка будет работа или частичная занятость, еще 14% рассчитывают на личные сбережения, 3% предполагают, что им помогут собственные дети.