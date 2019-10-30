Шнуров посвятил стихотворение бедности и непритязательности россиян

Поэт и композитор Сергей Шнуров продолжил сочинение стихотворений на злобу дня и размещение их в собственном Instagram. Новейшее произведение посвящено теме бедности россиян и их запросов, которые, будучи весьма скромными, зачастую не остаются удовлетворенными.

В набор главных для россиянина удовольствий фронтмен группы "Ленинград" включает первым же делом телевизор, а в набор базовых потребностей - лекарства и обладание постоянной скидкой в бюджетном универсаме. Один из символических героев стихотворения - некий возвращающийся после "отсидки" родственник, выступающий живым поводом для организации щедрого застолья.

Небогато, зато дружно Нам посёлок наш так дòрог. Сколько нам для счастья нужно? Ну, примерно, тысяч сорок. — Сергей Шнуров

Предыдущей яркой литературной работой Шнурова в Instagram, которую можно отнести к социально-политическому творчеству, было посвящение отдыху президента Владимира Путина в сибирской тайге.