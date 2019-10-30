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30 октября, 18:59

Шнуров посвятил стихотворение бедности и непритязательности россиян

фото ЗакС политика Шнуров посвятил стихотворение бедности и непритязательности россиян

Поэт и композитор Сергей Шнуров продолжил сочинение стихотворений на злобу дня и размещение их в собственном Instagram. Новейшее произведение посвящено теме бедности россиян и их запросов, которые, будучи весьма скромными, зачастую не остаются удовлетворенными.

В набор главных для россиянина удовольствий фронтмен группы "Ленинград" включает первым же делом телевизор, а в набор базовых потребностей - лекарства и обладание постоянной скидкой в бюджетном универсаме. Один из символических героев стихотворения - некий возвращающийся после "отсидки" родственник, выступающий живым поводом для организации щедрого застолья.

Небогато, зато дружно

Нам посёлок наш так дòрог.

Сколько нам для счастья нужно?

Ну, примерно, тысяч сорок.

Сергей Шнуров

Предыдущей яркой литературной работой Шнурова в Instagram, которую можно отнести к социально-политическому творчеству, было посвящение отдыху президента Владимира Путина в сибирской тайге.

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