В Петербурге началась акция "Бессмертный ГУЛАГ"

Одиночные пикеты в рамках акции "Бессмертный ГУЛАГ" проходят вечером 30 октября в Петербурге. Активисты воздают дань памяти гражданам, репрессированным по политическим причинам в годы правления Иосифа Сталина. Они встают с плакатами у тех домов, где жили и куда не смогли вернуться узники 1930-х годов. На плакатах - краткая информация о них.

В этот день акция проходит также в Москве, Красноярске, Барнауле, Ростове, Мурманске, Твери, Самаре, Воронеже, Великом Новгороде, Омске, Чебоксарах и Омске.

Накануне, 29 октября, в Москве прошла акция "Возвращение имен", тесно связанная тематически с "Бессмертным ГУЛАГом". У Соловецкого камня на Лубянской площади граждане зачитывали в микрофон имена людей, уничтоженных государством по политическим мотивам.

Фотография: Telegram-канал "Протестный Петербург"

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