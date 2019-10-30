В Ленобласть не пропустили более 30 тонн белорусской мясо-молочной продукции

На границе с Белоруссией представителям Россельхознадзора удалось пресечь провоз более 30 тонн белорусского продовольствия, сообщает "Псковская лента новостей".

Товар везли коммерсанту, базирующемуся во Всеволожском районе Ленинградской области.

Продукция была частично маркирована фирменными наклейками компаний "Бабушкина крынка" и "Витебский мясокомбинат". На сегодняшний день в отношении этих производителей действует ограничение на ввоз.

Отмечается также, что мясо-молочная продукция перевозилась без соблюдения положенного температурного режима: на транспорте отсутствовали холодильные камеры.

Сотрудники надзорного ведомства оформили продовольствие на отправку обратно в Белоруссию.