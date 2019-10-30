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30 октября, 20:59

Павловский: Навальный - феномен, его стратегии то гениальные, то идиотские

фото ЗакС политика Павловский: Навальный - феномен, его стратегии то гениальные, то идиотские

Политолог и политтехнолог Глеб Павловский порассуждал о феномене и значении оппозиционного политика Алексея Навального в современной России. Он не перестает удивляться особенностям интуиции своего объекта исследования: Навальный, по его наблюдениям, либо угадывает предельно точно, либо предстаёт абсолютным лузером, а средних результатов в своей практике не показывает.

"Я ничего не знаю про его идеи, мне они неизвестны. А вот его деятельность иногда гениально точна, а иногда идиотская. Понимаете, это очень интересно. Это как раз убеждает меня в том, что это неподдельный природный феномен. Он несколько раз попадал в яблочко, можно сказать, не глядя", - поделился он с ведущими "Эха Москвы".

В качестве безупречно правильного примера Павловский привел идею "умного голосования", а в качестве предельно недальновидного - попытку протестовать у стен столичной мэрии нынешним летом.

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1:32   Бордунов  
23:56 Это один и тот же пригожинский тролль "Насральный".
21:21 Привет, Насральный. Вам с Сашей с методистами определенно не везет - либо на сталина дрочить велят, либо задирать лапу на Навального. Ну, еще на Бордунова огрызнуться. А когда без методички работаете, так, вообще, ничего не понятно.

30 октября, 23:56    
21:21 и 21:22 Мрази и враги России - это как-раз такие идиоты, как ты, которые поддерживают существующий порядок, созданный жуликами и ворами в российской власти.

30 октября, 21:22    
Подхваливают друг друга прозападные мрази, а в реальности ведь глухой тупик, агония, гнилостное разложение наймитов Госдепа и любителей евромерзостей! Всё заглохло с протестом, провалилось в пропасть...Даже робкой попытки нет собрать своих русофобствующих идиотов на какой-нибудь митинг на проспекте национал-предателя СССР Сахарова...а обещали жаркую осень...Получается, что ОМОН зря готовился по бестолковкам настучать...Обманули!

30 октября, 21:21    
Всё зависит от содержания и авторов присланных методичек. Когда автор методички умный, то  действия насрального умны. Только не надо понимать прямолинейно слово "методички" как напечатанную инструкцию. Сейчас много способов передачи информации, да и агент госдепа почему-то свободно выпускается за кордон. Это и вызывает подозрения в хорошо продуманном и исполненном проекте"разоблачитель насральный". Ещё два проекта не такие эффектные с точки зрения выпуска пара из стада - это КПРФ и уж совсем жалкий проект "независимые профсоюзы".

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