Минздрав обнаружил массовые увольнения врачей в 54 регионах РФ

В текущем году в 54 российских регионах резко сократилось общее количество медработников, информирует РБК, ссылаясь на опубликованный Минздравом документ о состоянии системы здравоохранения в субъектах РФ.

Лидерами по сокращениям врачей являются Бурятия и Новосибирская область - там за год их стало более чем на 50% меньше. Кроме того, наихудшие показатели у Томской (сокращение на 18%), Кемеровской (17,3%) областей и Якутии (17,2%).

Глава Минздрава Вероника Скворцова нашла объяснение представленным цифрам.

"Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специфика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут иными, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью населения. На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные", - пояснила Скворцова.

Вместе с тем столь показательный отток специалистов можно объяснить весьма наглядным дисбалансом в зарплатах медработников в разных регионах. Путин еще в 2012 году в "майских указах" поручил к текущему году увеличить жалованье работникам отрасли на 200%, однако в большинстве российских субъектов эта установка так и не была достигнута.

Ранее сотрудники скорой помощи в нескольких областях России объявили "итальянскую" забастовку, протестуя против мизерных зарплат.