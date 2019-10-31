Архив Петербурга в честь юбилея решил рассекретить характеристику КГБ на "товарища Путина"

Центральный архив историко-политических документов Петербурга отмечает 90 лет. В честь данного события он решил презентовать миру рассекреченную характеристику Комитета госбезопасности СССР на нынешнего президента России Владимира Путина. Фотографиями с выставки делится телеканал 78 у себя в Twitter.

Трудился Путин в КГБ начиная с 1975 года. Согласно представленным характеристикам, он зарекомендовал себя как "исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник". Помимо прочих качеств и заслуг, проявленных президентом, отмечается, что он морально устойчив и пользуется заслуженным авторитетом у коллег.

"Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень", - говорится в рассекреченных бумагах.

Кроме личностных характеристик Путина на выставке представлены документы, касающиеся спикера Совфеда Валентины Матвиенко и экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

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