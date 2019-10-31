18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:47

Архив Петербурга в честь юбилея решил рассекретить характеристику КГБ на "товарища Путина"

фото ЗакС политика Архив Петербурга в честь юбилея решил рассекретить характеристику КГБ на "товарища Путина"

Центральный архив историко-политических документов Петербурга отмечает 90 лет. В честь данного события он решил презентовать миру рассекреченную характеристику Комитета госбезопасности СССР на нынешнего президента России Владимира Путина. Фотографиями с выставки делится телеканал 78 у себя в Twitter.

Трудился Путин в КГБ начиная с 1975 года. Согласно представленным характеристикам, он зарекомендовал себя как "исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник". Помимо прочих качеств и заслуг, проявленных президентом, отмечается, что он морально устойчив и пользуется заслуженным авторитетом у коллег.

"Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень", - говорится в рассекреченных бумагах.

Кроме личностных характеристик Путина на выставке представлены документы, касающиеся спикера Совфеда Валентины Матвиенко и экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:46    
"Доктор, а это вам!"
"Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень".
Доповышался до фашизма и клептократии.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:25 Депутаты просят Медведева и Генпрокуратуру разобраться в "тотальном внедрении" маркировки товаров

18:52 В конкурсе комитета по благоустройству победили все главы районов

18:50 Невзоров: Репрессивный аппарат государства - единственное, что работает в России хоть как-то   2

18:41 Рябоконь стал главой исполкома ОНФ в Петербурге

18:34 Муниципал: Экс-депутат ЗакСа Евстигнеева претендует на пост главы администрации Лиговки-Ямской

18:21 Вышедшего с пикетом к зданию ФСБ главу реготделения ПАРНАСа Щербачева оштрафовали на 160 тысяч рублей   1

18:13 Тихонова предложила сажать деревья взамен вырубленных во всех зеленых зонах без исключений

17:55 В ЗакСе обсудили банные проблемы неблагополучных петербуржцев

17:48 СПЧ просит проверить законность обысков в офисе пермского "Мемориала"   1

17:21 В ЯНАО портреты "президента Медведева" отправят в утиль по 633 рубля за штуку

17:12 Муниципал: Книге рекордов России предложат достижение петербургского участкового избиркома

16:47 Путин предложил привлекать студентов-медиков для оказания помощи населению   1

16:39 Муниципал: «Сад на Неве» сблизил депутатов МО «Смольнинское», радужный флаг – опять разъединил   1

16:20 ЛДПР анонсировала митинг на придомовой территории своего штаба в Петербурге

16:15 Активистки, отстаивавшие права геев у представительства Чечни, получили штрафы   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru