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10:12

Думские единороссы предложили запретить главам НКО-иноагентов создавать партии

фото ЗакС политика Думские единороссы предложили запретить главам НКО-иноагентов создавать партии

Представители фракции "Единая Россия" в Государственной думе полагают, что главам некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, следует запретить создавать политические партии, поделился с RT депутат Евгений Федоров.

Он отметил, что его коллеги по фракции уже подготавливают проект законотворческой инициативы, предполагающей внесение корректив в ФЗ "О некоммерческих организациях" и "О политических партиях".

"Минюст уже несколько лет ведёт реестр иностранных агентов. Мы знаем, кто создал эти организации, кто руководит ими и какие зарубежные источники их финансируют. При этом закон никак не запрещает учредителям и руководителям подобных организаций создавать политические партии", - сетует Федоров.

Соответствующие поправки, подытожил единоросс, в ближайшее время будут вынесены на обсуждение экспертного совета фракции.

Напомним, нынешней осенью против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального возбудили уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, после чего организацию внесли в реестр иностранных агентов. Возбуждение дела сопровождалось массовыми обысками в региональных штабах Навального и дома у активистов.

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15:42    
Как Федоров служит в госдуме? Он же в полном неадеквате.

11:27    
Пусть не удивляются и не вопят о правах человека, если через какое-то время сами окажутся в запрещающих списках.

10:18    
Абсолютно правильная инициатива в интересах государственной безопасности России!

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