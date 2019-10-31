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10:25

ГИК потратил на выборы губернатора 429 млн рублей

фото ЗакС политика ГИК потратил на выборы губернатора 429 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отчиталась о поступлении и расходовании бюджета города на губернаторских выборах. Отчет на заседании 31 октября представил председатель ГИКа Виктор Миненко, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам главы Горизбиркома, из бюджета Петербурга на кампанию выделили 608 млн рублей. Фактические расходы составили 429 млн рублей, сообщил Миненко. 

Он добавил, что из оставшихся денег 157 млн рублей - это отложенные средства на повторное голосование. Эту сумму уже вернули в бюджет, пояснил Миненко. Другая часть остатка - сэкономленные деньги, их направят в бюджет до конца года, уточнил глава ГИК.

София Саттарова


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