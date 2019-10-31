Опрос: Наиболее остальных удовольствие от работы получают медики и чиновники

Больше остальных удовольствие от работы получают медики, фармацевты, сотрудники государственной службы, информирует ТАСС, ссылаясь на исследование компании HeadHunter.

"Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 баллов. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), на третьем - управление персоналом (5,8 баллов)", - отчитались о результатах в компании.

Наименее удовлетворены своей занятостью работники автобизнеса (4,4 балла) и разнорабочие (4,7 балла).

В регионах самыми счастливыми сотрудниками являются трудящиеся граждане, проживающие в Ханты-Мансийском АО (6,3 баллов). В свою очередь самыми "несчастными" ощущают себя жители Ставрополья (4,5 балла).

Характерно разделение на удовлетворенность собственной занятостью и в возрастном плане: россияне от 55 и старше чувствуют себя благополучнее, нежели чем молодежь от 18 до 24 лет.

В ходе опроса респонденты оценивали, насколько они счастливы, по шкале от 0 до 10, где 0 - это наименьший уровень счастья, а 10 - наивысший.