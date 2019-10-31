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11:13

Летом 2020 года тарифы на коммуналку в Петербурге должны подорожать на 3,8%

фото ЗакС политика Летом 2020 года тарифы на коммуналку в Петербурге должны подорожать на 3,8%

Правительство РФ установило индекс роста тарифов на коммунальные услуги в 2020 году, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Комплексное подорожание предоставляемого сервиса произойдет во втором полугодии грядущего года. Для города на Неве отметка остановилась на 3,8%. Наиболее заметный рост тарифов будет в Москве, (5%) Еврейской автономной и Новосибирской областях, в Кузбассе (4,9%). Наименьшие показатели зафиксированы в Мурманской области и Пермском крае: там коммуналка должна подорожать максимум на 3%.

Напомним, в текущем году наибольший индекс для второго полугодия в Петербурге был установлен на отметке 4,5%. Несмотря на это из-за повышения НДС с начала года тарифы по всей стране выросли на 1,7%. Летом Смольный собирался установить максимальную планку в 4,3%, однако после переоценки расходов ресурсоснабжающих организаций добился роста лишь на 0,4%.

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