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11:25

Полиция пришла с обыском в офис "Мемориала" в Перми и к его руководителю

фото ЗакС политика Полиция пришла с обыском в офис "Мемориала" в Перми и к его руководителю

Правоохранители проводят обыски в офисе «Мемориала» в Перми и у его главы Роберта Латыпова, сообщил в Telegram руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев в поселке Галяшор. В офисе присутствовали сотрудники Центра «Э», следователи МВД и представители СК. Прибывший на место событий адвокат увидел, что в постановлении об обыске указаны другие адреса. На этом основании обыск прекратили.

 Ранее пермский «Мемориал» и Латыпова оштрафовали на 250 тысяч рублей из-за экспедиции в Галяшор. Уголовное дело о незаконной вырубке леса местное управление МВД возбудило в августе из-за того, что правозащитники на галяшорском кладбище убрали сухостой и скосили траву. По словам Латыпова, в постановлении, выписанном на имя гражданина Литвы Станиславоса Улинскаса, который участвовал в экспедиции, говорилось, что проверка связана с обращением УФСБ по Пермскому краю.

Правозащитники сообщали, что трудности у них начались еще до начала экспедиции: глава Кудымкарского района Валерий Климов официально отказал правозащитникам в содействии в ее проведении.

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15:40   Бордунов  
Ошиблись дверью.

14:08    
11-44 А тебе завидно? Тебя хозяин совсем не кормит?

11:44    
11:29 Погавкал? Беги скорее в будку, хозяин косточку сахарную в миску бросил!

11:29    
Всех врагов России надо перманентно размазывать по стенке, мочить в сортире и тд.!

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