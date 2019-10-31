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11:45

Россияне жалуются на вымогающих деньги лжеследователей

фото ЗакС политика Россияне жалуются на вымогающих деньги лжеследователей

Следственный комитет РФ предупреждает россиян об участившихся случаях новой разновидности телефонного шантажа, следует из пресс-релиза ведомства.

В СК известили, что ежедневного гражданам стали поступать звонки от злоумышленников, которые представляются работниками аппарата Следкома или сотрудниками иных госструктур.

В подавляющем большинстве жертвами становятся пожилые люди. В телефонной беседе мошенники уведомляют их о том, что они признаны потерпевшими по уголовным делам о продаже фальсификатов БАД. После преступники обещают "помощь" в возмещении ущерба - однако перед этим "фигуранту разбирательства" следует доплатить некую сумму "для следствия".

"Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших", - напутствуют в СКР.

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