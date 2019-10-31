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11:52

Фигуранту «московского дела» Баршаю рекомендовали психиатрическую экспертизу в стационаре

фото ЗакС политика Фигуранту «московского дела» Баршаю рекомендовали психиатрическую экспертизу в стационаре

Врачи психбольницы № 1 Москвы рекомендовали фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю провести стационарную судебно-психологическую экспертизу, сообщил в Telegram руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Рекомендация вынесена «в связи с неясностью клинической картины». Экспертиза была назначена Баршаю 25 октября, передает «Интерфакс». Его адвокат Светлана Байтурина тогда сообщила, что ее подзащитный ранее наблюдался в больнице имени Алексеева, и что его отправили в стационар. 

Чиков отметил, что Баршай – первый фигурант дела, которому проводят психиатрические экспертизы. Он напомнил, что в рамках «болотного дела» несколько лет назад суд назначал одному из фигурантов, Михаилу Косенко, принудительное лечение.

Баршая арестовали 16 октября по обвинению в нападении на росгвардейца на митинге 27 июля в Москве. По версии следствия, он с разбега толкнул правоохранителя в спину. Адвокаты ходатайствовали о том, что Баршай мог сделать это в состояние аффекта, в которое его привели действия потерпевшего.

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14:05    
Таких в этих группах и во всяких"правозащитных" шайках он далеко не один. Не надо судов. Гораздо дешевле укольчики. Хватит возиться с антироссийским продажным дерьмом, часто неадекватным. Уровень растения для них-лучшее будущее.

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