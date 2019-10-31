Рынок российского интернет-пиратства уменьшился впервые за 5 лет

С начала текущего года объем пиратского контента в России уменьшился впервые за прошедшие 5 лет, следует из исследования международной корпорации Group-IB, специализирующейся на противодействии кибератакам, информирует ТАСС.

По итогам уходящего года объем рынка нелегального контента составит порядка 63 млрд долларов, что на 27% меньше, чем в 2018 году. Следует отметить, что Group-IB наблюдает за отраслью начиная с 2015 года.

Причинами обвала эксперты называют принятие антипиратского меморандума, который правообладатели подписали с "Яндексом", Mail.ru и Rambler, ужесточение законодательства, отключение серверов плеера Moonwalk, который использовали пиратские онлайн-кинотеатры в России, возможность досудебных блокировок и в целом повышение эффективности борьбы с нелегальным контентом.

Вместе с тем стремление россиян пользоваться услугами пиратского контента ни сколько не уменьшилось, а наоборот - выросло. Отмечается, что число запросов на просмотр бесплатных фильмов на пиратских ресурсах с начала года возрос на 0,06% по сравнению с 2018-м.