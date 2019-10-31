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12:30

Серебренников номинирован на премию "Золотая маска"

фото ЗакС политика Серебренников номинирован на премию "Золотая маска"

Режиссер Кирилл Серебренников и два спектакля «Гоголь-центра» номинированы на премию «Золотая маска», передает РИА «Новости».

Среди выдвинутых спектаклей – «Барокко» в постановке Серебренникова и «Спасти орхидею» Владислава Наставшего, который выступил в этой работе как автор, режиссер, художник и композитор.

Серебренников выдвинут за «Барокко» в номинации «драма/работа режиссера», как автор пьесы, постановки, декораций и костюмов. Также выдвинут Евгений Кулагин, который работал в отсутствие Серебренникова в театре.

Серебренников – фигурант дела «Седьмой студии», сотрудников которой обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины режиссер не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра Нина Масляева, заключившая сделку со следствием. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект «Платформа». 

Финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат превысила 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.

Дело направлено на новое рассмотрение. Сначала Мещанский суд в сентябре постановил вернуть дело в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении и отменил меры пресечения Серебренникову и другим фигурантам. Однако в октябре Мосгорсуд отменил это решение.

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15:33    
12:40, 14:50 - вы, доморощенные фашисты, такие забавные! Думаете, проползли во власть и весь народ будет плясать под вашу пропагандoнскую дудку?

14:22    
12:40, Я как увижу коррупционера, или еще какого негодяя, так впадаю в ступор, не понимаю, жидомасон это, или все же франкмасон? Поясните, пожалуйста, по каким критериям Вы их различаете?

13:57    
12-40 Как будто раньше было смешно. Эта порука длится не одну сотню лет.

12:40    
Это уже не смешно...Жидомасонская круговая порука в действии

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