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12:58

Мединский о фильме "Джокер": Не понравился он мне

фото ЗакС политика Мединский о фильме "Джокер": Не понравился он мне

Министр культуры Владимир Мединский в интервью «Авторадио» заявил, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», подчеркнув, что при этом не видит оснований запрещать его показ в России.

Мединский заявил, что если бы создатели фильма обратились в Минкульт, то у ленты «не было бы ни одного шанса на поддержку». «Не понравился он мне», - пояснил министр. Он добавил, что «другие марвеловские и прочие комиксы» он смотрел минут десять, и таких негативных эмоций они у него не возникали.

В Минкульт поступают обращения и вопросы о том, почему «Джокер не был запрещен», рассказал Мединский, но оснований для этого он не видит.

«Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит пропаганду зла, кто-то добра. Есть определенный перечень [на основании которых может быть запрещен фильм], а все остальное разрешено», - сказал министр.

«Джокер» - фильм о ранних годах одноименного героя комиксов вселенной DC, вышедший в прокат в начале октября. Главную роль сыграл Хоакин Феникс. Фильм удостоился премии «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале.

 

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13:52    
Противный! Не понравился он мне...

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