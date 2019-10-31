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13:36

Покинувшего Россию Древарха Просветленного объявили в розыск

фото ЗакС политика Покинувшего Россию Древарха Просветленного объявили в розыск

Экоактивиста из Архангельской области, Древарха Просветленного (Андрей Христофоров) объявили в розыск, передает «Новая газета».

Активист – фигурант дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Дело завели после того, как Христофоров попытался при помощи стоп-крана выйти из поезда на станции Шиес, на которой поезд не стал останавливаться. В результате он был избит полицией и применил к одному из людей в форме электрошокер.

Для Христофорова объявление в розыск стало новостью. Он отметил, что не понимает, почему в ориентировки отсутствуют особые приметы, хотя у него яркая татуировка на лице и крыльях за спиной.

В разговоре с журналистами активист заявил, что не собирается возвращаться в Россию, хотя отъезд переживает тяжело.

«Думаю, власти сделали все, чтоб выдавить меня из страны, остаться для меня значило отказаться от самого себя или попасть в тюрьму. Я по-прежнему занимаюсь делом своей жизни — сажаю деревья. И буду сажать их по всему миру», – сказал Христофоров.

Об отъезде Христофорова стало известно в сентябре.

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15:19   Бордунов  
Древарх, удачи тебе.
А менты, когда били Христофорова, ничего не нарушили? Например, право гражданина свободно перемещатся по РФ и находится в любом ее месте, если там нет ограничений, связанных с ведомственными тайнами. А что за тайна в Шиесе? Что прокуроров отпрыск там готовится мощно насрать, ради благ своей туши?
Московский мусор в Кремль! Жизнь древам!

14:48    
13:54 В спецлечебницу надо тех, кто портрет убийцы Джугашвили на любую публичную акцию тащат и "богом" этого сухорукого параноика величают.

14:07    
13:54, Нормальные люди не деревья сажают, а лес врубают, на Запад гонят, или германские радиоактивные отходы в лесах наших захоранивают, денежку в карман кладут, да детишек в Лондон, да в Нидерланды учиться да жить отправляют. А всяким защитничкам родной природы место уготовано в дурке, дабы не мешали нормальным людям гешефтики проворачивать.

13:54    
Неужели нашим органам не было понятно сразу, что гражданина надо отправлять в спец.лечебницу, тогда не надо было бы сейчас объявлять розыск. Спокойненько лежал бы спелёнутый на койке.

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