Покинувшего Россию Древарха Просветленного объявили в розыск

Экоактивиста из Архангельской области, Древарха Просветленного (Андрей Христофоров) объявили в розыск, передает «Новая газета».

Активист – фигурант дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Дело завели после того, как Христофоров попытался при помощи стоп-крана выйти из поезда на станции Шиес, на которой поезд не стал останавливаться. В результате он был избит полицией и применил к одному из людей в форме электрошокер.

Для Христофорова объявление в розыск стало новостью. Он отметил, что не понимает, почему в ориентировки отсутствуют особые приметы, хотя у него яркая татуировка на лице и крыльях за спиной.

В разговоре с журналистами активист заявил, что не собирается возвращаться в Россию, хотя отъезд переживает тяжело.

«Думаю, власти сделали все, чтоб выдавить меня из страны, остаться для меня значило отказаться от самого себя или попасть в тюрьму. Я по-прежнему занимаюсь делом своей жизни — сажаю деревья. И буду сажать их по всему миру», – сказал Христофоров.

Об отъезде Христофорова стало известно в сентябре.