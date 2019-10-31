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13:51

В Ульяновской области могут разрешить отстрел бродячих котов и собак

фото ЗакС политика В Ульяновской области могут разрешить отстрел бродячих котов и собак

Власти Ульяновской области могут отнести к видам, на которые разрешена охота, бездомных беспородных котов и собак, бакланов и ворон, информирует "Улпресса".

Глава регионального министерства природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров отметил, что обозначенные животные "имеют высокую численность и являются вредителями охотничьего хозяйства, наносят вред биоресурсам и представляют опасность для человека, в том числе как разносчики опасных заболеваний". Разрешение на "регулирование" их численности будет даваться лишь в местах их повышенной концентрации.

В региональном охотсовете данную инициативу поддержали. Теперь должны пройти публичные слушания по проекту.

Следует добавить, что в Уголовном кодексе РФ имеется статья 245 "Жестокое обращение с животными", согласно которой воспрещается причинять братьям нашим меньшим боль и страдания, которые могут повлечь их смерть или возникновение увечий.

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15:49    
14-11 Желаю всем таким "защитникам", чтобы их малолетнего ребёнка растерзали бродячие псы, да не сразу до смерти, а чтобы недельку он провалялся в реанимации, и только потом умер в мучениях. Нападение псов ОБЯЗАТЕЛЬНО должно произойти на глазах родителя-"защитника". После похорон очень хочу поговорить с этим родителем о судьбе бродячих псов и вообще о творчестве Булгакова.

14:11    
Привет Шариковым из Ульяновской области.
ЖИВОДЕРЫ!!!

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