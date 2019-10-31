18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:23

Путин предложил привлекать НКО к психологической помощи решившимся на аборт женщинам

фото ЗакС политика Путин предложил привлекать НКО к психологической помощи решившимся на аборт женщинам

Президент Владимир Путин заявил, что следует дать возможность некоммерческим общественным организациям оказывать психологическую помощь беременным женщинам, которые намерены сделать аборт, передает «Интерфакс».

Об этом Путин заявил в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области. Руководитель кризисного центра «Дом для мамы» Мария Колесникова обратила внимание, что решившиеся на аборт женщины не получают должной психологической помощи, и в женских консультациях не всегда есть способные на нее специалисты. При этом представителей профильных НКО даже не пускают в такие учреждения, рассказала она.

Путин в ответ заметил, что эта сфера «очень тонкая». «Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности. Но можно это делать на основе добровольности. Заставлять никто не должен, но и не пускать [НКО] тоже неправильно», - сказал президент, подчеркнув, что в законодательстве нет запретов и ограничений на допуск НКО в женские консультации.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что в центры кризисной беременности при женских консультациях дополнительно направят средства. По ее словам, родовой сертификат, который увеличится со следующего года на тысячу рублей, можно будет направить и на правовые и психологические услуги для женщин.

«Этого недостаточно. Представителей НКО вполне можно привлекать к этому. Денег не требуют. На основе добровольности запросто можно это делать», - ответил Путин, добавив, что нужно рекомендовать женщинам использовать родовой сертификат на психологические услуги.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:25 Депутаты просят Медведева и Генпрокуратуру разобраться в "тотальном внедрении" маркировки товаров

18:52 В конкурсе комитета по благоустройству победили все главы районов

18:50 Невзоров: Репрессивный аппарат государства - единственное, что работает в России хоть как-то   2

18:41 Рябоконь стал главой исполкома ОНФ в Петербурге

18:34 Муниципал: Экс-депутат ЗакСа Евстигнеева претендует на пост главы администрации Лиговки-Ямской

18:21 Вышедшего с пикетом к зданию ФСБ главу реготделения ПАРНАСа Щербачева оштрафовали на 160 тысяч рублей   1

18:13 Тихонова предложила сажать деревья взамен вырубленных во всех зеленых зонах без исключений

17:55 В ЗакСе обсудили банные проблемы неблагополучных петербуржцев

17:48 СПЧ просит проверить законность обысков в офисе пермского "Мемориала"   1

17:21 В ЯНАО портреты "президента Медведева" отправят в утиль по 633 рубля за штуку

17:12 Муниципал: Книге рекордов России предложат достижение петербургского участкового избиркома

16:47 Путин предложил привлекать студентов-медиков для оказания помощи населению   1

16:39 Муниципал: «Сад на Неве» сблизил депутатов МО «Смольнинское», радужный флаг – опять разъединил   1

16:20 ЛДПР анонсировала митинг на придомовой территории своего штаба в Петербурге

16:15 Активистки, отстаивавшие права геев у представительства Чечни, получили штрафы   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru