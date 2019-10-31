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14:47

Сергей Светлаков объявил о закрытии "Прожекторперисхилтон" из-за цензуры

фото ЗакС политика Сергей Светлаков объявил о закрытии "Прожекторперисхилтон" из-за цензуры

Телеведущий, комик Сергей Светлаков в интервью РБК заявил, что программа «Прожекторперисхилтон» закрылась в 2012 году из-за того, что формат Первого канала не позволял шутить на темы вне мейнстримовских медиа.

«Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. "Прожекторперисхилтон" закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами. Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил еще одного суслика. И про это шутим», – сказал Светлаков.

В декабре в Москве и Петербурге пройдут концерты «Прожекторперисхилтон», в которых будут участвовать соведущие Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян. Не будет участвовать четвертый соведущий – Александр Цекало. Светлаков пообещал, что на концерте затронут злободневные темы, в том числе – митинги.

«Не будет никакой цензуры, над нами нет никакого редактора. Мы будем говорить про все, что нас окружает, про все события года. Выборы, где побеждает Зеленский, человек из КВН. Наверное, представим и будем гонять: а вдруг и мы можем все стать президентами, и что тогда произойдет… Мы будем пытаться каким-то образом проанализировать и шутить про митинги. Не знаем еще, под каким углом зайдем, но не сказать про это мы не можем», — сказал Светлаков.

Он подчеркнул, что это история «точно не про деньги». «Хочется жить и оставаться человеком. Хочется, чтобы мы не каменели, а, наоборот, больше двигались и ощущали себя частью мира, а не частью СНГ», – сказал шоумен.

Представитель Первого канала отрицает закрытие проекта из-за цензуры. По его словам, «Прожекторперисхилтон» закрыли из-за контракта Светлакова с другим телеканалом, условия которого давали его начальникам возможность запретить его участие в передаче. «Это слишком известная история, чтобы спустя семь лет изобрести ее новую версию и, изображая Герцена, за этот счет продать билеты на концерт», – сказал представитель канала.

«Прожекторперисхилтон» выходил на Первом канале с 2008 по 2012 год. Четверо ведущих обсуждали самые интересные новости недели, в том числе – с приглашенными в студию звездами. В 2012 году из проекта ушли Светлаков и Мартиросян: по новому контракту с ТНТ, входящим в «Газпром-медиа», они не могли участвовать в проектах других телеканалов. Проект на некоторое время возобновляли в 2017 году, однако вскоре выпуски перестали выходить окончательно.

 

 

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16:16    
15:37 Как автор или соавтор той ошибки, ты исключил гомосексуализм из цензуры. Как говорится, сердцу не прикажешь.

15:51    
15:37 Чего за тебя волноваться? Все понимают, что ты "уважаемый человек". Для таких, "историческая" правда - то, что утверждено высоким и вбито в головы подчинённых непосредственным начальством. А "историческая ложь" - всё, за что тебе не платят жалованье и на что начальство скажет "фас!".

15:37    
15.06 15.25 Не надо так волноваться, ребята! Автор 14.53 в запарке по ошибке вставил в перечень ненавидимый им гомосексуализм. Он погорячился. Наш бывший президент, запойный алкоголик и самодур, легализовал [цензура]астов. Они теперь уважаемые люди. Так что спите спокойно, уважаемые.

15:28    
Без цензуры Россия не выживет, так как усилится гнилостное разложение всего и вся!

15:25    
14:53 Давать тебе жена будет, а в России цензура запрещена 29 статьёй Конституции РФ.

15:06   Бордунов  
Молодец, Светлаков!
14:53 Тогда надо отцензурировать правительство с президентом, ГД, СФ, ЕР с ЛДПР, RT, все ТВ, ФАН и вас, мои дорогие тролльчата.
Я только "за".

14:53    
Даёшь цензуру в России на историческую ложь, разврат и пошлость, русофобию, пропаганду наркотиков и гомосексуализма!

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